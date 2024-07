Cezik to prawdziwy król polskiego internetu, który nie boi się na swój sposób przerabiać znane utwory i czasami wręcz wyśmiewać je. Przekonać się mogło o tym sporo gwiazd - m.in. Natasza Urbańska. Muzyk świetnie sparodiował jej wielki hit "Rolowanie" angażując w niego Michała Wiśniewskiego i jego słynną już filiżankę. Przypomnijmy: Cezik parodiuje Nataszę. Lepszy od oryginału?

Nie wszyscy pamiętają, że Cezik na swoim koncie ma także przygodę z TVN, gdzie był doradcą Czesława Mozila podczas jednego z etapów programu "X-Factor". Panów połączyła przyjaźń, która ostatnio przeżywa kryzys. Muzyk w jednym z wywiadów przyznał, że Mozil od dłuższego czasu go unika, chociaż wcześniej razem chodzili na imprezy i mieli wspólnych znajomych. Teraz wygląda na to, że Mozil chce się wyłamać z tego grona.



Ta znajomość chyba powoli umiera. Martwię o nią. Wczoraj pisaliśmy do Czesia, czy idzie z nami „w bali”, powiedział, że idzie spać, to niepodobne do niego. Myślę, że kłamał. Po prostu nie chciał się z nami widzieć. Jak w piątek też odmówi, to znaczy, że to już jest na pewno koniec. Bo to nie on, to niemożliwe, żeby to się mogło stać - mówi agencji Newseria Lifestyle