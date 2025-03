4. sezon programu "Farma" zakończył się spektakularnym wynikiem. Wielki finał okazał się prawdziwym hitem z rekordową oglądalnością. Już wiadomo, że powstanie kolejna edycja, do której ruszają castingi, a tymczasem w mediach jest jeszcze głośno o uczestnikach ostatniego sezonu. Po zakończonej aferze z Wiolą i Danką przyszedł czas na Michała. Uczestnik spotkał się ze sporą falą hejtu, a teraz w jego obronie stanął Ananas!

Ananas z "Farmy" staje w obronie Michała

Emocje w ostatnim sezonie "Farmy" sięgały zenitu. Nieustające konflikty, awantury, spory i kłótnie przysłoniły nieco cel programu, co mocno podkreślali fani reality show. Co więcej, konflikty nie ustały nawet po wielkim finale, a Danuta zarzuciła Wioli, że to właśnie przez nią nie ma kontaktu z innymi uczestnikami "Farmy". Z kolei Michał, który odpadł po tym, jak został wytypowany przez Dankę nie zdecydował się zabrać głosu, ale nie ukrywał, że spotkał się z ogromną falą hejtu. W końcu w programie dał się poznać jako osoba, która dość bezpośrednio ocenia innych i mówi wprost, co o nich myśli. Mimo wszystko Michał nadal może liczyć na sympatię Wioli i Ananasa. Jego przyjaciel po raz kolejny stanął w obronie Michała.

Ananas tłumaczy Michała z wyboru Kai do pojedynku. A co sądzi o odejściu Michała z "Farmy"? Też staje w jego obronie!

To nie był siłowy pojedynek. Nie było tam nic takiego, żeby nie mógł wziąć udziału mężczyzna z kobietą. (...) Myślę, że Michał dużo rzeczy powiedział w nerwach w tym wszystkim. Dał się podejść, przybił ten sojusz. Na koniec został wysterowany, teraz doskonale o tym wiemy, że to był strzał w kolano. - powiedział wprost Ananas w rozmowie z Party.pl

Ananas nie ukrywa, że przyłączenie się do innego sojuszu ich zgubiło. Dopóki realizowali własny plan, to wszystko szło po ich myśli:

Powinniśmy iść własną taktyką do końca. Na tamten moment wydawało nam się to sensowne. (...) Gra się potoczyła zupełnie inaczej. Im wyszło to lepiej, nie ukrywajmy. Podeszli nas.

Sądzicie, że Ananas i Michał byliby w finale "Farmy" gdyby nie przyłączyli się do Bandiego i Surfera?

