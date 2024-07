Iceberg to ulubiona marka takich gwiazd jak: Pamela Anderson, Paris Hilton, Li'l Kim, czy Mischa Barton. Jednak ta włoska firma ma fanów również i mniej sławnych. Wśród nich można znaleźć nas i mamy nadzieje, że niektórych z naszych czytelników.

Z wybiegu wybraliśmy jeden look, który wpisuje się całkowicie w wiosenne trendy. Przesycenie kwiatami i ponadczasowe, seksowne czerwone szpilki. Niestety nie znaleźliśmy identycznych zamienników w ofercie sklepów dostępnych w Polsce. Niemniej myślimy, że to co dla was przygotowaliśmy też wam się spodoba.

Nie bójcie się mieszać ze sobą „pstrokatych” wzorów, kwiaty w różnych wersjach połączone ze sobą tworzą niesamowicie efektowną całość.

W sklepie Jackpot dostępna jest marynarka i bluzka w bardzo podobny deseń. Marynarka to koszt ok. 279 złotych, bluzka kosztuje ok. 150 zł. Kwiatowe spodnie pochodzą z Topshopa i można je nabyć za ok. 250 zł. A klasyczne szpilki znajdziecie w Mango za ok. 229 złotych.

Dla porównania oryginalne buty Iceberga kosztują ok. 1800 złotych.

