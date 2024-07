W lipcowym Vogue China, w tym z Moniką Jac Jagaciak na okładce znalazła się sesja zdjęciowa „Sister Act”, w której główne role odegrały piękne córki frontmana The Rolling Stones.

Chociaż sam Mick Jagger to najpiękniejszych ludzi na świecie nie należy, to urodzie jego córek nie można nic zarzucić. Młode, bogate, piękne, a do tego ze sławnym nazwiskiem. Czego chcieć więcej?!

Georgia May Jagger i Elizabeth Jagger są starletkami i modelkami, które podobnie jak ich rodzice brylują na wielkich imprezach. Nic więc dziwnego, że stały się ciekawym tematem modowych sesji zdjęciowych. Dla nas bomba!

Czyżby siostry Olsen mogły czuć się zagrożone?

Więcej zdjęć z tej sesji znajdziecie poniżej w naszej galerii zdjęć.