Eurowizja przez wiele osób uznawana jest za festyn kiczu i tandety. Śledząc historię konkursu można zauważyć, że niektóre kraje co jakiś czas, aby zostać zauważone wysyłają na imprezę muzyczne freaky w postaci komików i kabareciarzy. Choć do następnego festiwalu zostało jeszcze grubo ponad pół roku, to już zaczęły się pierwsze kontrowersje. Zobacz: Gosia Andrzejewicz chce jechać na Eurowizję w barwach zagranicy

Wszystko za sprawą reprezentanta Austrii, artysty pod pseudonimem Conchita Wurst. Mężczyzna nazwany jest już przez media jako "kobieta z brodą". Nic w tym dziwnego, gdyż ma perfekcyjne ciało, piękne i długie czarne włosy i zawsze pojawia się w pełnym makijażu. Gdyby nie obfity zarost na twarzy, to 25-letni Thomas Neuwirth mógłby być sobowtórem Kim Kardashian.

Conchita stała się hitem internetu. Jej filmiki, na których śpiewa czy uczy robić makijaż cieszą się w serwisie YouTube ogromną popularnością. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z faktu, że Austriak jedzie na Eurowizję. Na Facebooku istnieje profil "NEIN zu Conchita Wurst beim Song Contest", który lajkuje ponad 40 tysięcy ludzi, a władze Białorusi chcą wycięcia występu piosenkarki podczas transmisji z festiwalu.

Cała akcja przypomina nam trochę zamieszanie z 1998 roku, gdy w konkursie brała udział Dana International. Wtedy transseksualna artystka wygrała Eurowizję. Czyżby w przyszłym roku szykowała się powtórka z rozrywki?