Po wakacyjnej przerwie wraca serial "Barwy szczęścia"! Kiedy? Już 22 sierpnia. I jedno można powiedzieć, to będzie premiera pełna barw!

Serial wraca na antenę TVP2 – i, jak do tej pory, widzowie będą mogli spotykać się z jego bohaterami aż pięć razy w tygodniu. A co dokładnie wydarzy się w premierowych odcinkach? Ślub, niechciana ciąża i… próba samobójstwa! Wszystko to przeczytacie w naszym serialowym fotostory! Zobacz także: Co wydarzy się w 10. sezonie "Barw Szczęścia"? Zobacz pierwszy ZWIASTUN nowych odcinków!