Wczoraj odbyła się konferencja prasowa z okazji światowego debiutu serwisu TIDAL. Tidal to serwis streamingowy należący do amerykańskiego rapera Jaya-Z. Jest to nowa wersja serwisu streamingowego WiMP, która wcześniej należała do szwedzkiej firmy Aspiro. W styczniu za 56 mln złotych wykupił go mąż Beyonce.

Serwis dostępny jest już na polskim rynku. Na początek użytkownicy mogą skorzystać z bezpłatnego miesiąca próbnego. Później dostęp do usługi (Tidal Premium) będzie kosztować 19,99 zł miesięcznie. Za wersję z plikami o wysokiej jakości (Tidal HiFi) trzeba będzie zapłacić 39,99 zł. Konto aplikacji połączone jest z kontem usługi WiMP.

Wczoraj na prezentacji serwisu pojawiło się mnóstwo światowych gwiazd - Madonna, Alicia Keys, Beyonce, Nicki Minaj czy Rihanna. Każdy z tych muzyków został udziałowcem Tidala. Na Instagramach gwiazd pojawiło się zaś mnóstwo zdjęć z wczorajszej imprezy.

Która z diw wyglądała najlepiej?

