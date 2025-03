Aleksander Milwiw-Baron, znany z zespołu Afromental, nie jest jedynym artystą w swojej rodzinie. Jego siostra, Maria Milwiw-Baron, również posiada ogromny talent muzyczny, który rozwija na scenie. Mimo że unika rozgłosu, jej kariera muzyczna nabiera tempa, a pasja do jazzu już teraz zdobywa serca publiczności.

Siostra Aleksandra Barona robi wielką karierę

Aleksander Milwiw-Baron pochodzi z wyjątkowo utalentowanej rodziny, której członkowie od lat odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach sztuki. Jego ojcem jest znany saksofonista jazzowy Piotr Baron, a babcią aktorka Marlena Milwiw, która zyskała popularność m.in. dzięki rolom w "Świecie według Kiepskich" i "Pierwszej miłości". W tej artystycznej rodzinie nie mogło zabraknąć również Marii Milwiw-Baron, młodszej siostry Aleksandra, która stawia pierwsze kroki na scenie muzycznej i już teraz robi wielką karierę.

Urodzona w 2003 roku, Maria studiuje na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie kształci swoje umiejętności muzyczne. Już teraz występuje na scenach takich jak Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, zdobywając uznanie dzięki swoim koncertom jazzowym. Mimo młodego wieku Maria odznacza się ogromnym talentem, który rozwija z pełną pasją. Choć unika medialnego rozgłosu, jej kariera nabiera tempa dzięki ciężkiej pracy i determinacji. W świecie muzyki jej nazwisko staje się coraz bardziej rozpoznawalne, a jej występy cieszą się rosnącym zainteresowaniem.

Dlaczego siostra Barona nie bierze udziału w "The Voice of Poland"?

Maria Milwiw-Baron, mimo swojego dużego talentu muzycznego, nie może wziąć udziału w popularnym programie "The Voice of Poland". Powód jest prosty – jej brat, Aleksander Milwiw-Baron, jest jednym z jurorów programu, co sprawia, że ze względu na relacje rodzinne, nie mogłaby wziąć w nim udziału.

Trochę ciężko to na zdrowy rozsądek i uprzejmość względem innych rozegrać, ale jestem pewny, że Marysia, która jest równie piękna jak zdolna, poradzi sobie i bez „Voice'a”, bo jest to wybitny talent - wyznał Baron, dodając, że jest przekonany o sukcesie siostry mimo braku udziału w programie.

Jak tłumaczył Aleksander w rozmowie z "jastrząbpost" ma bardzo dobre kontakty zarówno z Marią, jak i z młodszym bratem Adamem, co tylko podkreśla ich silną więź rodzinną.

W końcu to moje rodzeństwo. Ja dbam o to, żeby moje relacje rodzinne były takie, jakie być powinny. Jestem bardzo dumny z mojego brata Adama i tak samo dumny jestem z mojej siostry Marysi, i już nie mogę się doczekać, kiedy świat o nich usłyszy - wyznał muzyk.

