1 z 9

Sekrety kuchni Anny Lewandowskiej

Co Anna Lewandowska gotuje na obiady? Czy przepisy, które poleca swoim fankom na blogu i w social mediach faktycznie lądują na stole państwa Lewandowskich? Anna Lewandowska słynie z dbałości o zdrową, zbilansowaną dietę oraz pomysłowe przepisy na potrawy. Jej wielbicielki nierzadko zachwycają się kreatywnością swojej idolki w wymyślaniu coraz to nowych, za każdym razem niezwykle zdrowych dań. W najnowszym poście na Instagramie, Anna Lewandowska również nie zawiodła swoich fanek. Pokazała potrawę, którą... podała rodzinie na obiad! To coś bardzo nietypowego.

Zobacz też: Lewandowski kupił nowy apartament w Warszawie! Ma w nim basen, kino i siłownię! Jak wygląda? ZDJĘCIA

Jesteście ciekawi, co to takiego? Zerknijcie na następną stronę!

Polecamy: Anna Lewandowska z córką Klarą odwiedziły Roberta na zgrupowaniu w Warszawie! PIERWSZE TAKIE ZDJĘCIA