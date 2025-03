Agnieszka Kaczorowska jest świetną tancerką i choreografką, co udowadnia w każdym odcinku "Tańca z gwiazdami". Jest również wspaniałą mamą, która właśnie spełniła swoje wielkie marzenie. Jak możecie się domyślić — chodzi o jej córki!

Agnieszka Kaczorowska zabrała córeczki do studia "Tańca z gwiazdami"

W czwartym odcinku "Tańca z gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz znowu rozbili bank. Po raz kolejny para zdobyła maksymalną ilość punktów i pokazała, że są mocnymi rywalami dla reszty. Jednak nie tylko ze względu na udany występ ten dzień był niezwykle wyjątkowy dla Agnieszki Kaczorowskiej.

Tuż przed występem tancerka przyprowadziła do studia programu swoje córeczki - Emilię i Gabrielę, co było jej wielkim marzeniem. W rozmowie z naszym dziennikarzem Party.pl aktorka wyznała, że to pierwsza edycja, w której tańczy od kiedy została mamą, a jej marzeniem zawsze było, by jej dzieci zobaczyły, jak sobie radzi na parkiecie. Jakie emocje jej towarzyszyły tego dnia?

Bardzo duże. Ja rzeczywiście wczoraj tutaj doświadczyłam takiego wzruszenia, bo bardzo chciałam im pokazać i to studio i ten program, bo to też jest kawał mojego życia. Kiedy tańczyłam w poprzednich edycjach jeszcze nie byłam mamą, gdzieś w mojej głowie było takie marzenie, że chciałabym, żeby moje dzieci zobaczyły, jak tańczę – powiedziała Agnieszka.

Co jeszcze zdradziła dla nas Agnieszka Kaczorowska? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo, by się tego dowiedzieć.

