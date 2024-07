Anna Lewandowska oficjalnie wróciła na Instagram. Co trenerka robiła w czasie swojej nieobecności? Okazuje się, że spełniała swoje marzenie. O tej wyprawie Anny Lewandowskiej będzie naprawdę głośno, a wszystko przez niezapowiedzianą nieobecność w mediach społecznościowych, która zaniepokoiła fanki trenerki. Teraz jest już jasne, co działo się z Anną Lewandowską przez ostatni tydzień.

Reklama

Anna Lewandowska podczas nieobecności na Instagramie spełniła marzenie

Anna Lewandowska ostatnio na prawie dwa tygodnie zniknęła z mediów społecznościowych, co mocno zaniepokoiło jej fanów. Taka sytuacja do tej pory jeszcze się nie zdarzyła, a trenerka codziennie publikowała relacje i pokazywała, co dzieje się w jej życiu. Tajemnica zniknięcia Anny Lewandowskiej z Instagrama w końcu została rozwiązana! Okazuje się, że żona Roberta Lewandowskiego razem ze swoja przyjaciółką wybrały się na wyprawę i spełniły marzenie - trip z plecakami bez telefonów i internetu.

- Witamy po tygodniowej, szalonej podróży z plecakami. To było takie małe marzenie - powiedziała przyjaciółka Anny Lewandowskiej na Instagramie.

Podczas relacji Ola Dec zapytała Annę Lewandowską, jak podobała jej się ich wspólna wyprawa, a trenerka bez wahania odpowiedziała:

- Cudownie, słuchajcie wracamy do pracy

Instagram / ola_dec

Zobacz także: Anna Lewandowska wróciła na Instagram i pokazała zaskakujące zdjęcie: "Jedna z najlepszych podróży"

Ola Dec w relacji z powrotu z wyprawy opowiedziała o ich wspólnym marzeniu i napisała wprost:

Zobacz także

- Nasze małe marzenie odhaczone. Witamy po prawie 2 tygodniach

Z kolei Anna Lewandowska podziękowała za setki wiadomości i troskę, a tak podsumowała swój wyjazd:

- Właśnie wróciłam z wyprawy życia. Spełniłam swoje marzenie, czyli zrealizowałam podróż bez telefonu i internetu. Wróciłam naładowana z wyczyszczoną głową i gotowa na nowe wyzwania. Bardzo chciałabym Wam podziękować za setki wiadomości i troskę. Dziękuję również za zrozumienie.

Instagram / annalewandowska

Zobacz także: Anna Lewandowska zniknęła z Instagrama. Agata Rubik podzieliła się swoją teorią na ten temat

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw? Trzeba przyznać, że Anna Lewandowska wie, jak zbudować napięcie i zaskoczyć swoje obserwatorki.

Instagram / ola_dec

Instagram / ola_dec

Instagram / ola_dec

Instagram @annalewandowska