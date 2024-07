Piłka nożna to nie tylko moja pasja, ale i zawód, który wykonuję. Oznacza to codzienny trening, zbilansowaną dietę i ogromną dawkę wysiłku fizycznego, niezbędnego do pracy nad ciałem, koordynacją, siłą, refleksem czy zwinnością ruchów. Idealnie by było, gdybym mógł realizować swój program treningowy również w domowym zaciszu, blisko rodziny. Mam tu wszystko, co niezbędne dla zawodowego sportowca w zasięgu ręki: profesjonalnie wyposażoną siłownię, 25-metrowy basen, saunę i łaźnię parową - powiedział Robert Lewandowski w wywiadzie dla portalu natemat.pl.