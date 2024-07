1 z 10

Robert Lewandowski z córką na zgrupowaniu w Warszawie! Piłkarz już od kilku dni razem z kolegami z reprezentacji Polski przygotowuje się do meczu z Rumunią. Polska kadra przyleciała do stolicy, gdzie w sobotę odbędzie się sportowe spotkanie. Okazuje się, że razem z Robertem do Polski przyleciała również jego żona i córeczka! Paparazzi spotkali młodych rodziców w Warszawie! Robert Lewandowski pomagał Ani wyjmować wózek i czule tulił małą Klarę, która jest urocza!

Zobaczcie PIERWSZE zdjęcia małej Klary Lewandowskiej podczas jej pobytu w Polsce! Kto wie, być może Ania zabierze dziewczynkę na sobotni mecz?

