Truskawki są niskokaloryczne i zawierają błonnik, witaminę C oraz żelazo. W sezonie, czyli w czerwcu, można jeść je bez obaw podczas odchudzania, np. w postaci koktajlu. Owoce należy podawać bez cukru i śmietany.

Obecnie istnieje około 2 tysiące gatunków truskawek. Są świetnym i zdrowym elementem diety.

Właściwości truskawek

Czerwone owoce mają kilka właściwości:

zawierają kwas foliowy, który wspomaga pracę mózgu,

są bogate w przeciwutleniacze, chroniące przed chorobami nowotworowymi,

kilogram truskawek zawiera mniej niż 300 kalorii,

zawierają dużą ilość błonnika, dzięki czemu regulują trawienie i wspierają proces odchudzania ,

, pobudzają pracę jelit, wspierając przy tym przemianę materii,

stymulują funkcjonowanie wątroby, gdyż są żółciopędne,

poprawiają kondycję włosów, skóry i paznokci,

są moczopędne i oczyszczają ciało z toksyn, ponieważ zawierają dużo wody

obniżają ciśnienie oraz poziom cholesterolu we krwi,

są bogatym źródłem witamin C, A, E i z grupy B, a także wapnia, żelaza, magnezu, fosforu i potasu.

Truskawki na diecie odchudzającej

Truskawki, ze względu na zawartość wody i błonnika, są świetnym elementem diety odchudzającej. Ważne jednak, by spożywać je na surowo i kupować owoce sezonowe, pochodzące z krajowych upraw. Truskawki mrożone i sprzedawane zimą, są zazwyczaj pełne konserwantów, a ubogie w witaminy i minerały. Warto więc zajadać się tymi owocami w czerwcu, gdy są świeże. Truskawki doskonale smakują ze śmietaną (100 gramów to ok 180 kalorii) i cukrem, jednak te dodatki są bombą kaloryczną. Z tego powodu powinnaś zrezygnować ze słodzików, a śmietanę zastąpić jogurtem naturalnym (100 gramów to około 60 kalorii).

Dietetyczne dania z truskawek

Truskawki można przygotować na wiele sposobów.

Jako niskokaloryczne, ale sycące przekąski z tymi owocami, sprawdzą się:

Smoothie – zmiksuj pół kilograma truskawek i 5 kostek lodu na gładką masę. Możesz dodać też innych owoców, np. pomarańczę, borówki czy banana. Potrawa ma około 150 kalorii.

Koktajl owsiano-truskawkowy – namocz 5 łyżek płatków owsianych, a następnie zblenduj je z 200 gramami truskawek. Dodaj 100 gramów jogurtu, cynamon i inne owoce. Potrwa ma około 300 kalorii.

Serek truskawkowy – zmiksuj 100 gramów chudego twarożku z łyżeczką jogurtu naturalnego i 200 gramów truskawek. Potrawa ma około 170 kalorii.

Kasza jaglana – ugotuj 100 gramów kaszy jaglanej na wodzie lub mleku i wkrój do niej 100 gramów truskawek i jednego banana. Potrawa ma około 330 kalorii.

Galaretka truskawkowa – zmiksuj 200 gramów truskawek i dodaj do nich pół szklanki mleka. W gorącej wodzie rozpuść żelatynę i zalej nią rozdrobnione owoce. Całość zamieszaj, ponownie zmiksuj, a następnie włóż do lodówki na kilka godzin (dopóki galaretka nie zastygnie). Potrawa ma około 150 kalorii.

Truskawki idealnie nadają się również do sałatek. Możesz dodać ich do dowolnej mieszanki warzyw, serów, ziół, przypraw, a nawet mięs. Owoce dobrze smakują w połączeniu z surowym szpinakiem, prażonymi pestkami słonecznika i odrobiną oliwy z oliwek.