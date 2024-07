Truskawki zawierają witaminę C, a także błonnik i kawas foliowy. Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią możesz jeść te owoce, o ile nie jesteś na nie uczulona ty, ani dziecko.

Wokół owoców powstało kilka mitów, np. że uczulają dziecko w łonie matki. Truskawki nie zaszkodzą maleństwu, jeśli nie będziesz jadła więcej niż pół kilograma owoców dziennie.

Właściwości truskawek

Truskawki są smacznymi, niskokalorycznymi owocami. Posiadają cenne wartości odżywcze oraz wiele prozdrowotnych właściwości.

Możesz jeść je do woli, gdyż 100 gram owoców to niespełna 30 kalorii

Są dobrym źródłem witamin C, A, B i E, a także wapnia, fosforu, potasu, żelaza, magnezu, kwasu foliowego i błonnika.

Zapobiegają podniesieniu poziomu cukru we krwi.

Zapobiegają chorobom serca i rozwojowi nowotworów.

Pomagają zwalczać wirusy i bakterie.

Wspierają funkcjonowanie układu pokarmowego, a także nerek.

Oczyszczają ciało z toksyn.

Utrudniają wchłanianie tłuszczu.

Doskonale orzeźwiają i sycą.

Truskawki – jeść czy nie jeść w ciąży

Truskawki zawierają substancje niezbędne ciężarnej kobiecie (np. witaminę A). Możesz je spokojnie jeść, nawet jeśli spodziewasz się dziecka. Staraj się jednak ograniczać ich ilość - nie jedz więcej, niż 500 gramów dziennie. Owoce, pomimo swoich licznych zalet, mają silne działanie uczulające, ale naukowcy nie potwierdzili, że jedzenie tego typu produktów wywoła alergię u dziecka. Obserwuj swoje ciało i zachowaj umiar. W razie wątpliwości zgłoś się do lekarza.

Truskawki podczas karmienia piersią

Truskawki często znajdują się na liście owoców zakazanych do spożycia podczas karmienia piersią, gdyż mogą działać uczulająco. Alergia objawia się mrowieniem i swędzeniem jamy ustnej, obrzękiem języka i całej twarzy, wysypkami na ciele, świądem skóry, a także biegunkami, bólami brzucha, nudnościami i wymiotami. Reakcja uczuleniowa może pojawić się zaraz po zjedzeniu owoców lub kilka godzin później. Jeśli nie zauważyłaś u siebie takich objawów, prawdopodobnie nie masz alergii na truskawki. Powinnaś wprowadzić je do swojej diety ok. 2 miesiąca od rozpoczęcia karmienia piersią. Truskawki zawierają cenne witaminy i minerały, które uzupełnią niedobory. Dzięki nim możesz też szybko schudnąć, gdyż zawarty w nich błonnik przyspiesza przemianę materii. Zacznij od zjedzenia kilku surowych truskawek bez dodatków, po czym obserwuj maluszka. Jeśli u dziecka pojawi się reakcja alergiczna, zrezygnuj z owoców.

Jakie truskawki jeść podczas ciąży i karmienia piersią

Najwięcej wartości odżywczych posiadają truskawki, które są świeże, surowe, sezonowe i podawane bez żadnych dodatków. W czasie ciąży lub karmienia piersią najlepiej spożywaj te krajowe, uprawiane w Polsce. Unikaj owoców mrożonych i sprowadzanych zza granicy (szczególnie zimą), gdyż zazwyczaj zawierają dużą dawkę konserwantów. Z truskawek możesz robić koktajle, smoothie, galaretki, kompoty, ciasta, lody czy soki, a także dodawać je do twarogu, jogurtu naturalnego, płatków owsianych, sałatek, mięs oraz kaszy jaglanej. Pamiętaj, że czerwone owoce staną się bombą kaloryczną, jeśli połączysz je ze śmietaną i cukrem (500 gramów owoców ze śmietaną i cukrem to nawet 300 kalorii).