Pokazywaliśmy wam już zdjęcia z wczorajszego finału programu "The Voice of Poland", który zakończył się nieoczekiwanym zwycięstwem Natalii Sikory. Przypomnijmy: Gwiazdy i uczestnicy podczas wielkiego finału "The Voice 2"

Oczy wszystkich zwrócone były oczywiście na ciężarną Justynę Steczkowską, której brzuszek był z odcinka na odcinek coraz większy. Wielu spekulowało, że być może z okazji finału gwiazda zdecyduje się na bardziej opinającą kreację, która wyeksponuje jej ciążowe kształty, ale tak się jednak nie stało. Steczkowska zaprezentowała się w obszernej, długiej sukni w kolorze fuksji i wyglądała przepięknie. Stylizacja do złudzenia przypominała poprzednie wcielenia Justyny z programu (zobacz: Ciężarna Steczkowska zachwyciła swoimi kreacjami)

Poniżej zdjęcia wokalistki z wczorajszego odcinka "The Voice of Poland". Podoba wam się w takim wydaniu?

