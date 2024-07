Maciej Musiał jest zachwycony nową jurorką programu "The Voice of Poland" - Natalią Kukulską! W rozmowie z Party.pl przystojny aktor przyznał:

Ciepła, dobra, nic nie udaje, nie gra, daje dobrą energię, którą czują również uczestnicy, którzy do niej tłumnie idą - mówi nam Maciej Musiał.

Jak widać, Natalia Kukulska skradła serca wszystkim! ;)

