Od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje o problemach finansowych Kasi Cichopek i Marcina Hakiela. Aktorka nie ma już tylu propozycji zawodowych ile miała jeszcze kilka lat temu, dlatego wiązała duże nadzieje z przejściem do stacji TVN, gdzie miała zastąpić Katarzynę Skrzynecką w „TzG”. Marcinowi, który jest menedżerem swojej żony, nie udało się jednak wynegocjować pracy dla Kasi…

Wszystko wskazuje na to, że problemy zawodowe odbiły się na małżeństwie Cichopków. Jak twierdzi źródło „Faktu” Kasia jest od pewnego czasu przygnębiona i smutna.

- Ona nigdy taka nie była. Jakaś taka nieobecna… W gronie znajomych przyznała się, że zdarzają się jej ciche dni z mężem. To ją martwi, bo zawsze byli bardzo zgodni, a to się zmieniło…- powiedział informator.

Miejmy nadzieję, że kilkudniowy urlop na który wybrali się Kasia i Marcin pozwoli im zapomnieć o problemach.

Reklama