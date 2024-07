Ostatnie kilka miesięcy z pewnością nie należały do najlepszych dla Kasi Cichopek. W mediach zaczęły pojawiać się informacje o kłopotach finansowych gwiazdki a jej kariera stanęła wyraźnie stanęła w miejscu. Jeszcze kilka lat temu Kasia była mogła liczyć na wiele propozycji współpracy, dziś musi sama walczyć o nowe role.

- Tak, to prawda, chodzę na castingi do seriali. Mam kilka nowych propozycji i zastanawiam się nad nimi- wyznała w rozmowie z „Faktem” Kasia Cichopek.

Wygląda więc na to, że Cichopek nie poddaje się tak łatwo i zamierza walczyć o swoją karierę. Zastanawiamy się jednak, czy nowe role nie będą kolidować z jej dotychczasową pracą w serialu „M jak miłość” od którego rozpoczęła się jej wielka przygoda z aktorstwem.

