Ostatnie miesiące z pewnością nie należą do udanych dla Kasi Cichopek. Coraz mniej propozycji pracy odbija się na finansach i małżeństwie celebrytki. I chociaż pojawiła się ostatnio możliwość, żeby zatrudnić Kasię do poprowadzenia wyborów Miss Supranational, to okazało się, że brak znajomości języka przekreśla jej szansę na wielki powrót…

Producenci postanowili, że w roli prowadzącej świetnie sprawdzi się Iza Miko, która z pewnością nie będzie mieć problemów z rozmową z języku angielskim. Wydawało się więc, że dla Cichopek zabraknie miejsca w show.

Okazuje się jednak, że stacja Polsat ma dla zapomnianej gwiazdki rezerwową propozycję.

- Prowadzimy rozmowy z Cichopek w kontekście Miss Supranational, ale też Miss Polski- zdradził informator Faktu.

Kasia musi teraz żałować, że nie przyłożyła się do nauki języków.

