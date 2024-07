Impreza "VH1 Divas" to zawsze świetna okazja do podejrzenia najświeższych trendów wśród gwiazd. Czerwony dywan podczas "VH1 Divas" to prawdziwa uczta dla miłośników mody gwiazd, rozgrzewka przed zbliżającymi się wielkimi krokami Oscarami i Złotymi Globami.

Piękna Ciara, postawiła na długą połyskującą suknię projektu Pamelli Roland. Wyglądała w niej zniewalająco. Na czerń, tylko że w bardziej rockowym stylu postawiła również Miley Cyrus. Gwiazdka miała na sobie sukienkę z wyciętymi bokami z metką Omo by Norma Kamali. Nazwa tego modelu to "Aligator" - nie bez powodu. Zaś Demi Lovato, kolejny raz z rzędu wybrała kreację z sieciówki! Ponownie, również z Topshop.

Na jasny kolor zdecydowały się m.in. Brandy. Gwiazda R'n'B miała na sobie sukienkę i sandałki z metalowym paskiem Estebana Cortazara (kolekcja Resort 2013), którą wcześniej nosiła jedynie młodsza siostra Beyonce Solange Knowles.

W białej sukience pojawiła się również Kelly Osbourne. Córka Ozziego wciąż ma fioletowe włosy. Ciekawe kiedy doczekamy się nowego looku gwiazdy?

