Wygląda na to, że Bartosz Głogowski, aktor z serialu „M jak Miłość“ jest coraz bardziej zaangażowany w relację z Natalią Lesz. Podobno nie odstępuje piosenkarki na krok. Co więcej jest o nią chorobliwie zazdrosny. Zwłaszcza o jej nową rolę w serialu „Ojciec Mateusz“.

Natalia ma zagrać w nim u boku Tomasza Ciachorowskiego. Głogowski boi się, że tych dwoje może się z sobą zaprzyjaźnić.

Przyjaciele piosenkarki martwią się o nią. Mówią, że jako singielka miała czas dla siebie i znajomych. Teraz prawie go nie ma.

– - - On chce przejąć kontrolę nad jej życiem – mówi przyjaciel piosenkarki w dzienniku „Fakt“ .– Wszędzie za nią chodzi, a gdy są razem nie sposób się do Natalii dodzwonić – dodaje.

Czy aktor rzeczywiście próbuje przejąć kontrolę nad Natalią? I co na to sama piosenkarka?

daks