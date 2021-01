Nowy chłopak Aty z "Hotelu Paradise" jest o nią zazdrosny?! "Oho, zaczyna się"

Beata Postek, czyli Ata z "Hotelu Paradise", pokazała w sieci wiadomość od swojego chłopaka. Czyżby nowy partner byłej uczestniczki programu TVN7 był o nią zazdrosny? Ata zdradziła, co Piotr napisał do niej, kiedy opublikowała w sieci relację podczas której wyznała, że przyszedł do niej kolega.

Ata pokazala wiadomość od chłopaka

Ata wzięła udział w ostatniej, drugiej edycji "Hotelu Paradise" i była jedną z najbarwniejszych uczestniczek show TVN7. Beata razem z Arturem wygrali program, jednak połączyła ich jedynie przyjaźń. Dziś wiemy już, że obydwoje znaleźli swoje szczęście u boku innych osób. Zaledwie kilka dni temu Ata po raz pierwszy pokazała zdjęcie z chłopakiem. Przystojny Piotr skradł serca internautek!

- Skąd Ty takiego ślicznego wytrzasnęłaś. Brawo Kochana

- Atko, chyba go sobie wymalowałaś, bo nie realnie piękny. Pasujecie do siebie- pisały internautki.

Teraz Ata pokazała wiadomość, jaką otrzymała od swojegi chłopaka! Jak Piotr zareagował, kiedy Ata podczas relacji na InstaStories powiedziała, że widziała się z kolegą?

- Jaki kolega się pytam? 😂 - Nie nie, to tylko listonosz 😂😂- odpisała Ata.

Jak całą sytuację skomentowała Ata?

ohooo, zaczyna się, muszę uważać co mówię i nagrywam- żartowała Ata.

Zobacz także: Ania i Ivan z "Hotel Paradise" pokazali intymne zdjęcie z łóżka! Internautka: "Takie to piękne i sztuczne"!

Ata pokazała wiadomość od chłopaka.

Instagram

Czyżby Piotr był zazdorny o swoją ukochaną?