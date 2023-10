Paulina Sykut-Jeżyna i jej mąż Piotr Jeżyna to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zgrany duet tworzą już od 24 lat! Pomimo tak imponującej liczby i czasu, który nieubłagalnie upływa, para nieustannie świetnie się dogadują zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej. Czy miewają chwile zazdrości i zmęczenia? Gwiazda Polsatu w wywiadzie dla Party.pl uchyliła rąbka tajemnicy, zdradzając co sądzi na ten temat!

Paulinę Sykut i Piotra Jeżynę dzieli 10 lat różnicy. Pomimo tego, gwiazda Polsatu świetnie dogaduje się ze swoim starszym partnerem. Para postanowiła się pobrać po 13 latach udanego związku, a niedługo potem na świecie pojawiła się ich córka, Róża. Zakochani mogę być wzorem do naśladowania, prezenterka nie ukrywa jednak, że nie ma recepty na udany i szczęśliwy związek. Ostatnio Paulina Sykut-Jeżyna wypowiedziała się na temat kryzysu w związku. Tym razem natomiast tylko u nas opowiedziała o zazdrości w związku.

Wówczas okazało się, że ukochany Pauliny Sykut od samego początku był jej największym wsparciem, a o zawodowej zazdrości nie ma nawet mowy:

- Nie, ale to jest też bardzo ciekawe, bo my byliśmy zawsze razem, nierozłączni kiedy ja jeździłam na castingi, on jeździł razem ze mną [...] wszędzie byliśmy razem i to były takie wspólne wyprawy, wycieczki. On mi zawsze kibicował - zawsze był obok mnie [...] Naturalnie wszedł ze mną w ten show-biznes - wyznała.