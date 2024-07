Nowa praca Małgorzaty Rozenek-Majdan wywołała wiele emocji - mowa oczywiście o "Dzień Dobry TVN"! Jej programowym partnerem został Krzysztof Skórzyński, a swój debiut w programie śniadaniowym nowa para prowadzących zaliczyła pod koniec sierpnia.

Jak wiemy, wcześniej Radosław Majdan ponoć lubił mieć wpływ na to, z jakimi mężczyznami występuje jego żona. Jak było tym razem? Czy jest zazdrosny?

Małgorzata Rozenek u Kuby Wojewódzkiego przyznała, że Radosław Majdan miał duży wpływ na to, kto zagrał jej partnera w filmie Patryka Vegi, "Miłość, seks & pandemia". Czy w przypadku "Dzień dobry TVN" także miał swoich kandydatów? Jak ocenia występującego w programie z żoną Krzysztofa Skórzyńskiego? Perfekcyjna pani domu zdradziła naszej reporterce, Monice Maszkiewicz.

- Dla mnie bardzo ważnym jest - i mówię to zupełnie poważnie - aprobata Radosława dla moich wyborów, dla moich dokonań, dla mojej ścieżki. Niezależnie, czy są to rzeczy prywatne, czy zawodowe. Nie zdradzę tajemnicy, jak powiem, że jak Radosław usłyszał, że będzie to Krzysztof... - zaczęła Małgorzata Rozenek-Majdan.