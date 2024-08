Odkąd wyszły na jaw szczegóły kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, odsunęli się od niej nawet najbliżsi przyjaciele, których promowała m. in. w "Królowych życia". Jacek i Edzia niepochlebnie wypowiadają się na temat eks koleżanki, a teraz pochwalili się kolejnym wspólnym nagraniem. Internauci nie szczędzą im złośliwości:

Pewnie mąż Edzi jest zadowolony z tej przyjaźni - wytykają.

Jacek i Edzia od Dagmary Kaźmierskiej znowu razem

Po tym, jak wyszło na jaw za do dokładnie skazana została Dagmara Kaźmierska jej przyjaźń z Jackiem nagle się skończyła. Mężczyzna naraził się na hejt ze strony jej fanów, że nagle zaczął zadawać się z jej byłą przyjaciółką Edzią, kiedy chwile wcześniej kibicował Kaźmierskiej na planie "Tańca z Gwiazdami". Po tym, jak wybuchnął skandal, Jacek stwierdził, że nie wiedział czym się parała jego była przyjaciółka, nie wszyscy mu w to wierzą. Z kolei sam Wójcik nie szczędził przykrych słów pod adresem Kaźmierskiej, a wypowiadając się o niej nie gryzł się w język. W końcu zabrała głos sama Kaźmierska, uderzając w Jacka i Edzię, twierdząc: "Moje życie jest o wiele lżejsze".

Jacek i Edzia dalej trzymają się razem, a w sieci opublikowali kolejne wspólne nagranie.

Na Głębinów idziemy się pokąpać ale w międzyczasie idziemy na kawę.

Fani Kaźmierskiej maja im za złe, że korzystają z popularności, którą zdobyli przy Dagmarze:

Trzeba przyznać że gdyby nie Dagmara bo świat by o Was nie wiedział

Z Dagmarą to przynajmniej wesoło było bo ta Edzia to nudna jest

Po Edzi można było tego się spodziewać ale po Panie, Panie Jacku. Tworzyliście fajny duet i przyjaźń a okazało się że to nic nie warte. Dlaczego gdy dzieje się coś niedobrego i spada hejt to ludzie się odsuwają. Dlaczego Pan tak postąpił? Fajny z Pana chłop ale bardzo słabe zachowanie z Pana strony.

Edyta nawet próbuje naśladować Dagmarę

Instagram @jacek_wojcik_official

Niektórzy zastanawiają się nad tym, jak do relacji Jacka i Edzi podchodzi mąż byłej przyjaciółki Dagmary Kaźmierskiej. Internauci wytykają, że nie wierzą, że podoba mu się to, co ten duet wyprawia w mediach:

Dziwna akacja .. a mąż Pani Edyty ? Przecież kiedyś było love z Jackiem, nie jest mąż zazdrosny?

Pewnie mąż Edzi jest zadowolony z tej przyjaźni - piszą ironicznie.

Pojawiają się również głosy, wspierające postawę Jacka i Edzi w tym, że się kategorycznie odcięli od Kaźmierskiej:

Dobrze że już się nie przyjaźnicie z tą Dagmarą. Co ona robiła z tymi dziewczynami masakra.

