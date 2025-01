Katarzyna Żak swoją karierę aktorską rozpoczęła już w latach 80., z marszu zyskując ogromne uznanie w branży. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola ikonicznej Solejukowej w "Ranczu", jednak zobaczyć mogliśmy ją jeszcze m.in. w: "Klanie", "Na Wspólnej" czy "BrzydUli". Podobnie jak mąż, Cezary Żak, niewiele mówi o życiu prywatnym, choć pozostaje aktywna w mediach społecznościowych. Teraz zrobiła wyjątek, by podzielić się swoim największym szczęściem.

Reklama

Katarzyna i Cezary Żakowie zostali dziadkami

Cezary i Katarzyna Żakowie tworzą jedną z popularniejszych par w rodzimym show-biznesie, niezmiennie od lat ciesząc się ogromną sympatią w oczach Polaków. Duet unika afer i skandali, skupiając się przede wszystkim na pracy na planie czy w teatrze i sporadycznie dzieląc się bardziej osobistymi ciekawostkami w sieci. W grudniu 2024 roku dumnie więc ogłosili, że po raz pierwszy zostali dziadkami!

My w tym roku świętujemy podwójnie, bo Rodzina się powiększyła i jesteśmy najszczęśliwszymi Dziadkami na świecie... wdzięcznymi Bogu za ten dar

Teraz przyszedł czas na kolejne świętowanie.

Zobacz także: Agnieszka Kotońska zapowiada: "Pożegnamy się na stałe"

Katarzyna Żak ogłosiła wspaniałą wiadomość

21 stycznia Katarzyna Żak podzieliła się swoim szczęściem, podkreślając, że po raz pierwszy ma szansę świętować Dzień Babci. Jest to dla niej niezwykle ważny moment, szczególnie dlatego, że od dawna marzyła, by być babcią. Opublikowała urocze zdjęcie z wnuczką i przy okazji zwróciła się do odbiorców w sprawie rad dotyczących nowej roli.

Mój pierwszy Dzień Babci i Moje Największe Szczęście. Wszystkim Babciom - najlepsze życzenia. Przyjmę wszystkie dobre rady

Post aktorki wywołał oczywiście ogromny zachwyt wśród internautów, którzy zasypali ją gratulacjami. Fani podzielili radość swojej ulubienicy, czemu trudno się dziwić.

Ale radość! Całujemy mocno wszystkie trzy pokolenia!

Moja cenna rada jest taka, że trzeba kochać i rozpieszczać do szaleństwa

Kim są córki Katarzyny i Cezarego Żaków?

Katarzyna i Cezary Żakowie są małżeństwem od 1985 roku, co oznacza, że w 2024 roku obchodzili 39. rocznicę ślubu. Poznali się w 1983 roku na obozie jeździeckim i od tego czasu są nierozłączni. Para doczekała się dwóch córek: Aleksandry i Zuzanny. Aleksandra, urodzona w 1988 roku, pracuje jako producentka programów dla dzieci. Początkowo rozważała karierę aktorską, jednak rodzice, zwłaszcza ojciec, odradzali jej ten wybór. Zuzanna, urodzona w 1994 roku, ukończyła studia medyczne w 2019 roku i pracuje jako lekarz. W 2024 roku Zuzanna powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, czyniąc Katarzynę i Cezarego Żaków szczęśliwymi dziadkami.

Swego czasu w mediach pojawiały się plotki o rzekomym kryzysie w małżeństwie Katarzyny i Cezarego, jednak oboje stanowczo je dementowali, podkreślając, że są szczęśliwi razem. Dla wielu fanów ich związek jest dowodem na istnienie prawdziwej miłości.

Cieszymy się, że para po raz pierwszy ma okazję świętować Dzień Babci i Dziadka!

Zobacz także: Sandra Kubicka przekazała radosne wieści. Nikt nie spodziewał się, że to już

Reklama

Rozwiąż nasz QUIZ i sprawdź swoją wiedzę na temat "Rancza"!