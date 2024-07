Cezary Żak bardzo długo ważył ponad 120 kilogramów, ale wreszcie postanowił, że chce schudnąć. Jakiś czas temu w "Dzień dobry TVN" zdradził, w jaki sposób udało mu się zrzucić aż 30 kilogramów i - co najważniejsze - jak teraz dba o swoją wagę. Jak przyznał, podczas odchudzania miał bardzo duże wsparcie żony, choć podczas całego procesu sam musiał przekonać się, co tak naprawdę na niego działa.

Cezary Żak jest jednym z doskonale znanych polskich aktorów. Większość widzów kojarzy go przede wszystkim z "Miodowych lat" oraz podwójnej roli w serialu "Ranczo", gdzie grał wójta oraz proboszcza. Ostatnio jednak gwiazdor bardzo mocno się zmienił: schudł 30 kilogramów i teraz zaangażował się w akcję, promującą walkę z otyłością. Na kanapie "Dzień dobry TVN" aktor wyznał, jak wyglądały jego zmagania z kilogramami. Przyznał, że wymagało to od niego przede wszystkim rozsądnego i świadomego odżywiania się.

- Nauczyłem się jeść mniej i rozsądnie, a ponadto poznałem swój organizm, jego potrzeby i przyzwyczajenia. Podjadanie to najgorszy wróg, nie tylko odchudzającej się osoby. Postanowiłem, że wydłużę swoje przerwy między posiłkami. Co prawda dietetycy zalecają, aby jeść częściej i mniej, ale na mnie to po prostu nie działało. Ja musiałem się najeść i dopiero wtedy mogłem wytrzymać bez kolejnych drobnych przekąsek - wyznał Cezary Żak.