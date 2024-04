Paulina Rzeźniczak od niedawna spełnia się w roli mamy. Mała Antoninka jest na pierwszym miejscu dla świeżo upieczonych rodziców. Co więcej, Jakub i Paulina Rzeźniczakowie chętnie pokazują w sieci zdjęcia swojej małej córeczki, a teraz żona piłkarza odważyła się pokazać innych członków rodziny. Zobaczcie sami!

Paulina Rzeźniczak szczerze o rodzinie

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie na początku swojej znajomości musieli zmierzyć się z niemałym hejtem. Internauci nie pozostawiali na nich suchej nitki, ale Paulina i Kuba szli dalej ramię w ramię, chwaląc się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Jednak chwilę przed rozwiązaniem ciąży para zniknęła z Instagrama, co oczywiście zaniepokoiło fanów, którzy spekulowali o rozstaniu Rzeźniczaków. Na szczęście była to tylko chwilowa przerwa i wraz z narodzinami Antoniny Kuba i Paulina wrócili do relacjonowania swojego życia. Teraz Paulina Rzeźniczak odważyła się na pokazanie zdjęcia ze swoim bratem oraz tatą!

Instagram@jakubrzezniczak25

Paulina Rzeźniczak postanowiła odpowiedzieć fanom na kilka pytań na swoim Instagramie. Były pytania o córkę, mamę czy rodzeństwo. Internauci nie mieli pojęcia czy Paulina jest jedynaczką i wtedy kobieta odważyła się pokazać zdjęcie ze swoim bratem. Jak się okazało, brat Pauliny ma dopiero 12 lat:

Mam brata przyrodniego. Jest między nami 19 lat różnicy - napisała żona Jakuba Rzeźniczaka.

@paulina_rzezniczak

Co więcej, na zdjęciu rodzeństwa pojawił się również tata Pauliny i chłopca. Paulina przyznała, że niegdyś miała z nim gorszą relację, ale na szczęście obecnie utrzymują stały kontakt i są ze sobą blisko.

Z tatulkiem bywało różnie(...) Teraz od pewnego czasu jesteśmy w stałym kontakcie - przyznała Paulina Rzeźniczak.

Fani zapewne będą zdziwieni, że Paulina ma brata. A wy? Wiedzieliście, że żona piłkarza nie jest jedynaczką?

Instagram@paulina_rzezniczak