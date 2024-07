Cezary Żak i Artur Barciś odkąd wcielili się w kultowe role Karola Krawczyka i Tadeusza Norka w "Miodowych latach", przypięli do siebie łatkę nierozłącznych przyjaciół. W zasadzie to nic złego, jednak okazuje się, że prywatne stosunki obu aktorów wcale nie są tak zażyłe, jakby to mogło wydawać się telewidzom.

Dlaczego Artur Barciś i Cezary Żak nie przyjaźnią się?

Artur Barciś i Cezary Żak są cenionymi aktorami, jednak szerszą rozpoznawalność wśród widzów dały im role Krawczyka i Norka w "Miodowych latach". Serial cieszył się popularnością już w latach 90. jednak do dziś ma swoich fanów, a widzowie z chęcią wracają do odcinków, gdy emitowane są przez poboczne stacje Polsatu. Na Facebooku grupa zrzeszająca fanów "Miodowych lat" liczy ponad 56 tysięcy członków. Niedługo po wybuchu pandemii w 2020 roku Cezary Żak i Artur wzięli udział w "Hot16Challenge", dając fanom nadzieję na reunion. Aktorzy grali również główne role w uwielbianym serialu "Ranczo", a w Och-Teatrze można zobaczyć spektakl "Słoneczni chłopcy" z ich udziałem. Dla wielu Polaków stali się wręcz nieodłącznym duetem, jednak okazuje się, że mimo wspólnych dekad na scenie i ekranie Cezary Żak i Artur Barciś nie zaprzyjaźnili się.

Artur Barciś w podcaście WojewódzkiKędzierski został zapytany o relacje z Cezarym Żakiem. Aktor nie ukrywał, że darzy kolegę z branży wielką sympatią, jednak trudno mówić o przyjaźni:

Mamy zupełnie różne charaktery. Czarek jest introwertykiem. Myślę, że to, co on mówi, słuchałem tej rozmowy z wami, jest rodzajem jakiegoś pancerza, nie kreacji. On taki po prostu jest (...) On jest zamknięty, trudno z nim nawiązać jakieś relacje bardzo serdeczne, dlatego wydaje się gburowaty, chociaż wcale taki nie jest. Gdzieś jest taki zamknięty, trudno do niego dotrzeć

Swego czasu Wojewódzki i Kędzierki przepytali także Cezarego Żaka. Aktor wyznał, że bardzo lubi współpracować z Arturem Barcisiem, ale jednocześnie nie szuka przyjaźni w show-biznesie, ponieważ według niego są niemożliwe:

My się kolegujemy, lubimy ze sobą grać, bardzo nawet. Natomiast się nie przyjaźnimy, bo ja słowo przyjaźń traktuje niezwykle poważnie, a nie da się przyjaźnić, uważam, w show-biznesie.

Spodziewaliście się tego?

