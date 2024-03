Cezary Żak od lat plasuje się w czołówce najpopularniejszych polskich aktorów. Polacy go uwielbiają, a w szczególności pokochali go za podwójną rolę w "Ranczu". Chociaż 62-latek raczej nie ma w zwyczaju brylować na ściankach czy udzielać wywiadów, ostatnio zrobił wyjątek, a jego wypowiedź mocno nas zmartwiła.

Cezary Żak zaniepokoił fanów

Wymieniając znakomitych i cenionych polskich aktorów, nie w sposób nie wspomnieć o Cezarym Żaku, który już od lat króluje na małym i dużym ekranie czy deskach teatru. Początkowo największą rozpoznawalność przyniosła mu rola w "Miodowych latach", a następnie w "Ranczu", gdzie wcielił się w aż dwie postacie.

Cezary Żak

Widzowie go wprost uwielbiają i nie wyobrażają sobie, by mogło zabraknąć go przed kamerą. Czy jednak niebawem tak się właśnie stanie?! Od niedawna aktor coraz więcej mówi o wypaleniu zawodowym, do którego w dużej mierze przyczyniła się monotonność ról.

Ja już gram od prawie 40 lat. Szczerze pani powiem, mam już trochę dosyć aktorstwa. Problem leży w tym, że ja całe życie gram komedie. I coś się we mnie wypala. Nie tylko we mnie, w komedii ogólnie też. Publiczność się w Polsce zmieniła, jest mniej wymagająca. Winię telewizję, jej ostatnich 20-25 lat. Bardzo spłyciła nasze poczucie humoru. I zmniejszyła zapotrzebowanie na wysokiej próby komedię - wyznał w rozmowie z dziennikarką ''Gazety Wyborczej''.

Czy oznacza to, że Cezary Żak niebawem przejdzie na emeryturę? Póki co nie określa dokładnie, kiedy zamierza zniknąć ze sceny. Przyznał, iż ma nadzieję, że jeszcze zanim do tego dojdzie, uda mu się zagrać nieco poważniejszą rolę. Co ciekawe, jest gotów przyjąć ją w każdej chwili!

Czasami tęsknię do ról poważniejszych. Jak tylko dostanę taką propozycję, to się na nią rzucam. Biorę je w ciemno, bo są łatwiejsze do grania. Trudniej jest widza rozśmieszyć, łatwiej wzruszyć - dodał w tej samej rozmowie.

Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz zobaczymy Cezarego Żaka na ekranie czy na deskach teatru.

