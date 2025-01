Katarzyna Żak, co jakiś czas dzieli się w mediach społecznościowych nowymi zdjęciami i nie obawia się też publikować kadrów w bikini, eksponując perfekcyjną figurę. Od lat fanki aktorki zastanawiają się, jak udaje jej się utrzymać tak fenomenalną formę, a teraz gwiazda "Rancza" zdecydowała się podzielić swoim sekretem. Nikogo nie zdziwi fakt, że aktorka zdrowo się odżywia i stara się dbać o siebie, ale to nie wszystko!

Katarzyna Żak na swoim koncie ma role w takich serialowych hitach jak "Ranczo" i "Miodowe lata", a wcześniej zagrała też w "Plebanii", "M jak miłość" czy "BrzydUli". Aktorka ma na swoim koncie też wiele ról teatralnych i nieustannie zachwyca swoją grą, a także pozytywnym nastawieniem i promiennym uśmiechem. Prywatnie aktorka jest żoną Cezarego Żaka i pobrali się 24 sierpnia 1985 roku. Para doczekała się narodzin dwóch córek: Zuzanny i Aleksandry, a w tym roku po raz pierwszy świętowali Dzień Babci i Dzień Dziadka. W wakacje będą mieli kolejny powód do radości związany z 40. rocznicą ich ślubu.

Teraz Katarzyna Żak udzieliła wywiadu i przyznała, jak mimo upływających lat udaje jej się dbać o formę. Nie jest tajemnicą, że aktorka zdecydowanie nie wygląda na swoje lata. A jaki jest jej sekret?

Szczerze powiem, słabo. Nie poświęcam urodzie tyle czasu, ile bym chciała. Oczywiście staram się o siebie dbać, dobrze odżywiać, ćwiczyć, ale to zawsze jest niedosyt, zawsze jest za mało - bije się w pierś

Gwiazda serialu "Ranczo" i "Miodowe lata" od lat regularnie ćwiczy i nie zamierza przestawać, a jej ulubioną aktywnością jest joga. Katarzyna Żak podkreśla, że ćwiczy głównie w domowym zaciszu, ale matę zabiera też na wyjazdy, bo wtedy też znajduje czas na codzienną porcję ćwiczeń:

Joga. Po prostu najzwyklejsza joga, rozciąganie, ćwiczenia relaksacyjne, różnego rodzaju. W zależności od dnia. Ja ćwiczę w domu. Od czasu do czasu chodzę na zajęcia, ale głównie ćwiczę w domu. Jak wyjeżdżam, do hotelu biorę matę, włączam internet i w zależności od życzenia puszczam sobie 25-minutowe ćwiczenia.

Katarzyna Żak podkreśla, że w codziennych aktywnościach konieczna jest samodyscyplina i to, aby mieć świadomość, że robimy to dla siebie i własnego zdrowia:

Trzeba mieć samodyscyplinę. Robi się coś dla siebie. Ja nie wiem, czy to przynosi efekty, czy nie, czy przyniesie wcześniej, czy później. Ale jak się robi coś dla siebie, to dobrze to robi na dobre myślenie o życiu

podkreśliła Katarzyna Żak.