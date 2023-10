Cezary Pazura pokazał smutne zdjęcie z Januszem Chabiorem. "Coś się stało Panu Januszowi?"

Na planie "Power Couple" w TVN najwięcej się śmieją, mają do siebie największy dystans, nie wstydzą się przyznać, że czegoś kompletnie nie potrafią . Jedną z najbarwniejszych aktorskich par w polskim show-biznesie, Agatę Wątróbską i Janusza Chabiora oglądamy w hitowym programie TVN. On – z ugruntowaną pozycją w mocnym męskim kinie z rolami w „PitBullu” i „Służbach specjalnych”, ona – z sukcesami na deskach warszawskich teatrów i scenie kabaretowej. Choć na udział w show zgodzili się niemal od razu, mieli też pewne obawy. Baliśmy się, jak wypadniemy. Jesteśmy trochę roztrzepani, chaotyczni - przyznał aktor w „DD TVN”. Poznajcie ich niezwykłą historię miłości! Historia miłości Janusza Chabiora i Agaty Wątróbskiej Mimo że Agata i Janusz to para z najkrótszym stażem spośród uczestników programu, natychmiast podbili serce widzów. Jaki jest ich sekret? Poznali się na planie etiudy filmowej, którą reżyserowała Joanna Satanowska, partnerka jedynego syna Janusza – Nikodema. Agata grała zakochaną w Januszu, ale aktor wpadł jej w oko naprawdę. Na koniec wspólnej pracy Wątróbska poprosiła, by Chabior pomógł jej ustawić w samochodzie nawigację i… na tym się skończyło! Musiało minąć kilka lat, by znowu się spotkali. Na sylwestra 2018 roku u ich wspólnego przyjaciela Roberta Górskiego żadne z nich nie miało ochoty przyjść. Byli w nie najlepszych humorach i identycznej sytuacji – single, którym wydawało się, że już nie spotkają nikogo bliskiego. Na imprezę jednak w końcu się wybrali. Na miejscu, choć nie zaczęli dobrze, bo Janusz w ogóle nie skojarzył, że już zna Agatę, to szybko przekonali się, że mają podobne, abstrakcyjne poczucie humoru. Nie przestraszyła ich...