Cezary Pazura od lat zachwyca swoją grą aktorską. Fani go kochają także za poczucie humoru. Chyba każdy oglądał takie filmy jak: "Kiler", "Chłopaki nie płaczą", czy "Nic śmiesznego". Prywatnie Pazura związany był w przeszłości z Żanetą Pazurą, Weroniką Marczuk, a od 2009 roku tworzy szczęśliwy związek u boku Edyty Pazury.

Pozornie wydawać by się mogło, że u Cezarego Pazury wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ostatnio w dniu swoich urodzin opublikował zabawny post, na którym jest w koronie. Podziękował również za szczere życzenia od fanów.

Kolejny trzynasty dzień czerwca w moim krótkim życiu. Wystarczyło się raz urodzić, żeby co roku odbierać kwiaty i życzenia. Za co wszystkim Wam Kochani z serca dziękuję

Okazuje się, że nie jest do końca tak dobrze ze zdrowiem Cezarego Pazury. W najnowszym wywiadzie z Robertem Mazurkiem przyznał się do tego, że ma złamany kręgosłup. Zaczęło się od tego, że redaktor zauważył, że koszula gościa "rozchodzi się na brzuchu". Aktor postanowił wyjaśnić, dlaczego tak jest.

Mam to powiedzieć? Mam złamany kręgosłup, noszę pas, który mnie stabilizuje, ale on ma skutek uboczny, jak go zdejmiesz, nie trzymasz sam brzucha, tylko on wypada

- wyjawił Cezary Pazura.