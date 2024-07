Dżinsy w kroju dzwonów, które były hitem w latach 70-tych co jakiś czas, za sprawą światowych projektantów próbują wejść do mody. W modzie "ulicznej" jednak ten trend nie przyjmuje się tak licznie, jak pokazuje się na wybiegach. Mimo to jednak, niektóre kobiety go lubią. Fankami dzwonów są między innymi Jennifer Lopez czy Victoria Beckham.

Reklama

Inne gwiazdy na czerwonych dywanach

Ostatnio w dżinsach dzwonach pojawiła się też nasza rodzima gwiazda, Kinga Rusin. Dziennikarka pojawiła się w nich na imprezie jeździeckiej "Cavaliada". Do granatowych denimów dobrała sweterek w tym samym kolorze i elegancką torebkę na długim łańcuszku. Wyglądała świetnie!

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć: