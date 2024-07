Anja Rubik znów poruszyła światowe media. Modelka pokazała się w odważnej sukni od Emilio Pucci na imprezie charytatywnej Cinema Against AIDS. Organizatorem gali był amfAR - czyli American Foundation for AIDS Research.



Jej prześwitująca kreacja została ozdobiona geometrycznym wzorem z aksamitu. Posłużył on nie tylko jako ozdoba, ale zakrył newralgiczne miejsca. Jednak uda naszej rodaczki zostały wyraźnie wyeksponowane.



Anja miała też na sobie niezwykle drogą biżuterią Chopard - naszyjnik i pierścionek pokryte szmaragdami oraz białymi diamentami. Modelka swoje lekko falujące włosy zaczesała do tyłu. Zmysłowego i nieco mrocznego efektu dodał jej mocny, czarny makijaż oczu w stylu smoky-eye. Nam podoba się ten look, a wam?

Reklama



Tak prezentowała się na gali amfAR w Cannes: