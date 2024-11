Finałowy odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wywołał wiele emocji. Pary podjęły nieoczywiste decyzje. Agnieszka i Damian postanowili dać szansę swojemu małżeństwu, jednak chwilę po zakończeniu programu, okazało się, że para nie przetrwała próby czasu. Joanna i Kamil również nie zdecydowali się na rozwód, jednak po jakimś czasie od zakończenia programu okazało się, że kontakt tych dwojga się urwał. Co do decyzji Agaty i Piotra sytuacja od samego początku nie wyglądała najlepiej. W finale show Piotr nie zdecydował się przybyć na spotkanie z ekspertkami.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sprawił, że w historii show pojawiła się po raz pierwszy tak nietypowa sytuacja. Pierwszy raz uczestnik show nie pojawił się na spotkaniu z ekspertkami i nie wyjawił swojej decyzji ws. ewentualnego rozwodu.

Starałam się z nim rozmawiać i coś z niego wyciągać, ale to jego lekceważące podejście do mnie (...) nie chcę wszystkiego na niego zwalać, ale w którymś momencie stwierdziłam, że muszę też o sobie pomyśleć (...) To było 50:50. To nie było tak, że ja zawiniłam albo on zawinił

- dodała uczestniczka show.