Nowy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ruszył pełną parą. W trzecim odcinku stacja TVN odsłoniła karty i poznaliśmy pierwsze małżeństwo. Fani programu jednogłośnie stwierdzili, że dobór w parę Joanny i Kamila był "strzałem w dziesiątkę" i małżonkowie mają ogromne szanse na kontynuowanie relacji po programie. Jeden szczegół jednak nie daje im spokoju i w mediach społecznościowych rozpętała się burza.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" od lat cieszy się ogromną popularnością. Program TVN w dość nietypowy sposób pomaga Polakom znaleźć drugą połówkę- uczestnicy poznają się dopiero w urzędzie stanu cywilnego, gdy wstępują w związek małżeński. Eksperyment dowiódł, że między nieznajomymi naprawdę może narodzić się miłość, doskonałym tego przykładem jest małżeństwo m.in. Anity Szydłowskiej i Adriana Szymaniaka, którzy brali udział w 3. edycji show i nadal pozostają w związku, a także doczekali się dwójki dzieci: Jerzyka i Blanki. W tym roku stacja TVN wypuściła 10. edycję kultowego programu i w pierwszych dwóch odcinkach poznaliśmy wszystkich uczestników. Za nami trzeci odcinek i przyszedł czas, aby dowiedzieć się, kogo eksperci dobrali w pary.

Pierwsza para 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to Joanna i Kamil. Wygląda na to, że od razu wpadli sobie w oko. Joanna stwierdziła, że jak zobaczyła swojego męża, to od razu wiedziała, że "będzie okej".

Jak ja go zobaczyłam, to już wiedziałam, że będzie okej. Oczy zwierciadłem duszy, tak? Dla mnie to pierwsze spojrzenie było najważniejsze i po prostu wiem, że to jest dobry człowiek

- powiedziała Joanna.