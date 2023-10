Wersow i Friz właśnie zostali rodzicami, a tą szczęśliwą nowiną pochwalili się 23 czerwca, w piątek, wieczorem, za pośrednictwem nowego filmiku Weroniki Sowy na YouTubie.

Jeszcze kilka dni temu influencerka relacjonowała, co spakowała do torby, którą zabierze ze sobą do szpitala, i instruowała Friza, by również nie musiał stresować się podczas pobytu w szpitalu. Internauci są więc pewni, że Wersow urodziła córkę już jakiś czas temu, jednak z ogłoszeniem radosnej nowiny po prostu czekała. Dlaczego?

Wersow urodziła!

Wersow i Friz od tygodni przygotowywali się na narodziny córeczki. Wersow urządziła pokoik dziecięcy w nowoczesnym stylu, który jej znajomi określili "najbardziej stylowym pokojem dziecięcym, jaki widzieli". Wersow i Friz pokazali także wózki dla córki, na które wydali fortunę. Pozostało im tylko odliczać do narodzin maleństwa. Radosną informację o narodzinach córki, która otrzymała na imię Maja, przekazali w piątek, 23 czerwca 2023 roku. Ale dziewczynka przyszła na świat znacznie wcześniej - tak uważają liczni fani pary.

Kilka dni temu Wersow opublikowała zdjęcie, które od razu zwróciło uwagę fanów.

Fani Wersow twierdzili, że nie widać na nim aktualnego ciążowego brzuszka przyszłej mamy. Może to oznaczać, że influencerka użyła fotki z sesji, jaką zrobiła już jakiś czas temu. Czujni internauci zwrócili także uwagę na to, że Wersow w ostatnich dniach była zdecydowanie mniej aktywna w sieci, podobnie jak Friz:

- Mam przeczucie że mała M już na świecie a to zdjęcie zapasowe jest ❤️????

- To tylko moje przeczucie ale wydaje mi się, ponieważ Werka mało dodaje story a to zdjęcie wygląda, jakby było wcześniej w ciazy zrobione ale moge sie mylić. Karol też mało aktywny??????????‍♀️

- Czuje że mała M jest już na świecie ????

- Dziś już nawet wyszli do domu - pisali fani w czwartek.

Jak widać, ich podejrzenia mogą być prawdziwe. Tymczasem wszyscy gratulują parze, a sam Friz na swoim Instagramie napisał:

No i kochani, stało się, zostaliśmy rodzicami. Polecam oglądnąć super wzruszający film.

Parze jeszcze raz gratulujemy!

