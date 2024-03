W ubiegłym roku Karol i Weronika powitali na świecie pierwszy owoc swojej miłości. Dla influencerki było to spełnienie marzenia, dla którego, jak później wyznała, przesunęła nawet ślubne plany. Już za kilka miesięcy mała Maja skończy roczek, a tymczasem jej rodzice pochwalili się swoim szczęściem.

Radość u Wersow i Friza

Tak jak zapowiedzieli, Wersow i Friz nie ukrywają w sieci wizerunku córeczki. Od dnia porodu chętnie chwalą się jej fotkami w mediach społecznościowych, często przy tym pokazując, jak się rozwija i nabiera nowych umiejętności. Dumni rodzice udowadniają również, że choć dziecko zmieniło ich życie o 180 stopni, nie zamierzają rezygnować z pracy i wciąż są bardzo aktywni.

Karolowi i Weronice póki co jednak udaje się świetnie dzielić opieką nad Mają i nie ukrywają, że często też korzystają z pomocy dziadków. Oboje nierzadko wspominają, że już nie mogą się doczekać, aż dziewczynka skończy roczek i wycieczki z nią staną się jeszcze ciekawsze. Niewiele zostało do tego momentu, bowiem Maja swoje pierwsze urodziny będzie świętować już w czerwcu! Póki co nabiera nowe umiejętności, które pozwalają jej lepiej eksplorować świat.

Co ciekawe, dopiero co nauczyła się raczkować, a już kilka dni później Karol pokazał, jak ta... próbuje chodzić! Na filmiku widać, jak podtrzymywana przez tatę, odważnym krokiem i z uśmiechem na ustach maszeruje w stronę mamy. Tymczasem rodzice, choć nie kryją dumy, są też bardzo zaskoczeni, że niespełna 9-miesięczna Maja już uczy się chodzić.

Nie możemy się doczekać, aż para podzieli się nagraniem z pierwszych samodzielnych kroków pociechy.

