Brad Pitt nie wiedział, że Angelina Jolie chce rozwodu? Wszystko na to wskazuje. Informacja o rozwodzie słynnej aktorskiej pary wstrząsnęła światem równie mocno, co samym aktorem. Jeśli wierzyć doniesieniom zagranicznych mediów, Brad Pitt o decyzji Angeliny Jolie dowiedział się... wczoraj! Czyli dokładnie tego samego dnia, kiedy aktorka wydała oficjalne oświadczenie dla mediów. Podobno sam Brad Pitt dowiedział się zaledwie kilka godzin wcześniej! Polecamy: Ślub, rozwód, śmierć: co nas najbardziej stresuje

Reklama

Brad dowiedział się o wszystkim wczoraj. Nie miał o niczym pojęcia - cytuje znajomego aktora portal "US Weekly".

Brad Pitt i Angelina Joli mieli być w separacji od 15 września. Na najbliższy piątek planowali wspólną, rodzinną wycieczkę do Londynu. Jednak aktorka w ostatniej chwili miała odwołać wyjazd. Rozwodem Brangeliny żyje cały świat. News o ich rozstaniu pojawił się nawet w poważnych stacjach informacyjnych. Zarówno media, jak i fani pary wciąż nie mogą uwierzyć, w to co się stało. Wielu liczy na to, że małżonkowie jeszcze się pogodzą, a do rozwodu ostatecznie nie dojdzie.

A Wy jak myślicie?

Zobacz także

Zobacz też: To koniec "Brangeliny"! Jolie i Pitt rozstali się. Jak zareagował internet? Najlepsze memy i gify

Angelina Jolie wniosła pozew o rozwód z Bradem Pittem.

Gwiazdor dowiedział się o decyzji żony tuż przed mediami. Podobno był nią zaskoczony.

Getty Images

Czy to koniec jednej z najpiękniejszy par show-biznesu? Informacja o ich rozstaniu wzbudziła ogromne emocje.

EastNews