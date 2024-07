Borys Szyc jeszcze niedawno epatował swoim szczęściem i ukochaną Zofią Ślotałą. Para jednak się rozstała, a ich wielka miłość to już historia. Aktor szybko znalazł pocieszenie w ramionach nowej kobiety, ale tym razem próżno ich szukać na salonach czy podczas wielkich imprez. Przypomnijmy: Borys Szyc już nie płacze po Zosi. Ma nową dziewczynę

Co zatem słychać u Borysa? Jak donosi magazyn "Flesz", Szyc przygotowuje się obecnie do premiery nowej sztuki w Teatrze Współczesnym w Warszawie. "Czekajcie na nas długo" ma zadebiutować już w styczniu, a w ostatnich tygodniach aktor brał również udział w zdjęciach do produkcji "Serce, serduszko i wyprawa na koniec świata" Jana Jakuba Kolskiego.

Szyc znalazł też czas na pielęgnowanie swojej nowej relacji. Paparazzi przyłapali go niedawno z Justyną Jeger-Nagłowską, z którą, jak czytamy we "Fleszu", spotyka się od września tego roku. Para leniwie spędzała czas w centrum handlowym, spacerując i odwiedzając m.in. sklep jubilerski z drogimi zegarkami. Oboje na razie chyba nie planują oficjalnych wyjść i pozowania na czerwonym dywanie.

Tak Borys Szyc spędza czas z nową ukochaną. Pasują do siebie?

