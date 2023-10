Waldemar z 10. edycji "Rolnik szuka żony" opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pokazał swoje kino domowe i pochwalił się, co ogląda. Jedna z internautek wymownie skomentowała zdjęcie rolnika i wyraziła nadzieję, że ten seans Waldemar spędził z partnerką. Rolnik odpowiedział! Czyżby już znalazł miłość?

Reklama

Waldemar z "Rolnik szuka żony" 10 jest zakochany?

Waldemar powoli staje się najbardziej kontrowersyjnym uczestnikiem 10. edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik nie ukrywa swojego zainteresowania Ewą, a pozostałe kandydatki najwyraźniej są o to zazdrosne. Okazuje się, że w najbliższym odcinku Waldemar będzie do kogoś dzwonił i wnioskując po minie rolnika, nie była to najmilsza rozmowa. Tymczasem w mediach społecznościowych Waldemar często chwali się swoją pasją, jaką jest kino i nie ukrywa też, że uwielbia podróże wycieczkowcami. Pod zdjęciem z seansu filmowego, jaki w swoim domu zorganizował rolnik, pojawił się zaskakujący komentarz:

Oby tylko z partnerką. napisała jedna z internautek.

Na odpowiedź Waldemara nie trzeba było długo czekać. Rolnik odpisał na komentarz i przypadkowo zdradził za dużo?

Zdecydowanie tak. Znudziło mi się już spędzanie wolnego czasu w pokoju kinowym samemu napisał Waldemar na Instagramie.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" 10 Instagram /@c5waldi_passion_farmer

Zobacz także: Anna i Agnieszka z "Rolnik szuka żony" na wspólnym zdjęciu. Fani: "Za to zdobyły popularność"

Reklama

Sądzicie, że Waldemar znalazł miłość w 10. edycji "Rolnik szuka żony"? A może udało mu się to poza programem? Jedno jest pewne, rolnik już teraz zyskał ogromną popularność i na brak wiadomości z propozycjami matrymonialnymi na pewno nie będzie musiał narzekać.

Facebook/ Rolnik szuka żony TVP

Screen/ROLNIK SZUKA ŻONY