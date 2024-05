Zastanawiacie się, jak po rozstaniu radzi sobie bohater uwielbianego show? Wiadomo już, czym się zajmuje. Nie uwierzycie, na czym polega jego nowa praca! Jest czego zazdrościć? Jednego aspektu z pewnością.

Oto nowa praca Jarusia z "Chłopaków do wzięcia"

Jeśli potrzebujecie dowodu na to, że przysłowie "prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie" ma swoje pokrycie w rzeczywistości, to przypadek Jarusia z "Chłopaków do wzięcia" na pewno o tym stanowi. Jak wiadomo, niedawno uczestnik rozstał się ze swoją ukochaną, Gosią, a fani martwili się o to, jak sobie radzi.

Tymczasem Jarosław zdecydowanie nie próżnuje - właśnie pochwalił się swoim nowym zatrudnieniem. Na TikToka trafił film, na którym widać, jak Jaruś pracuje razem ze swoim kolegą, Tomaszem. Bohater kontrowersyjnego show został ... sprzedawcą roślin!

Pozdrowienia z naszej palmiarni. Pracujemy nawet w soboty, także zapraszamy, prawda Jareczku? - mówi na nagranie przyjaciel bohatera ''Chłopaków do wzięcia''.

Głos w sprawie nowej pracy zabrał też oczywiście sam Jaruś. Wygląda na to, że nowe zatrudnienie bardzo przypadło mu do gustu, bo od razu zaczął reklamować towary potencjalnym klientom:

To są palmy takie, że można sobie u siebie zasadzić w ogrodzie i wziąć nawet i do domu. I to są takie fajne naturalne palmy z Meksyku. A tu są takie o, krzewy fajne - opowiada świeżo upieczony sprzedawca.

Również fani jak zwykle wspierają Jarosława i są zachwyceni jego zaradnością i chęcią do pracy. Nie zapomnieli też o jego przyjacielu, dzięki któremu znalazł zatrudnienie:

Fajnie, że kolega mu pomaga. Widać, że poczciwy chłop

No i dobrze Jaruś, powodzenia

Szacunek dla Pana za to, że Pan pomaga Jarkowi

Brawo Jarek. Życzę dużo przyjemności z pracy i pieniędzy

Chłopaki do wzięcia/Polsat Play

Co więcej, nowa praca nie jest jedyną zmianą u Jarosława Mergnera - niedawno uczestnik "Chłopaków do wzięcia" pochwalił się prezentem, jaki dostał od fanów. Wygląda więc na to, że otrzymuje ogromne wsparcie nie tylko od wielbicieli, ale i od przyjaciół.

Dziś otrzymałem fajną paczuszkę od fana. Sprawdzimy, co tam dostałem. (otwiera paczkę) Skromy upominek, fajny, słuchawki dostałem w prezencie od fana i chciałbym podziękować za skromny taki upominek, choć jestem zaskoczony takim prezentem - relacjonował Jaruś na YouTube.

Trzeba przyznać, że tak ogromnej sympatii wśród fanów i znajomych można bohaterowi "Chłopaków do wzięcia" pozazdrościć!

