Kilka tygodni temu do sieci wyciekło skandaliczne wideo na którym widać jak siostra Beyonce okłada pięściami jej męża. Był to jednak początek tego, co spotkało nas później - w kolorowej prasie coraz częściej pojawiały się informacje o kryzysie w małżeństwie wokalistki, a ona sama zdecydowała się nawet na wyprowadzkę z ogromnego apartamentu i zamieszkanie z córką. Przypomnijmy: Rozwód Beyonce i Jay-Z to kwestia czasu. Gwiazda ma nowe mieszkanie

Beyonce zależało na tym, żeby jak najdłużej utrzymać idealny wizerunek jej rodziny, kreowany na przestrzeni ostatnich lat. Nie zawsze jednak udaje jej się zapanować nad emocjami, o czym mogliśmy się przekonać podczas niedawnego koncertu w ramach wspólnej trasy z Jay-Z. Beyonce podczas wykonywania utworu "Resentment", bliska była płaczu.



Wyglądała tak, jakby płakała od momentu rozpoczęcia się koncertu. Jej oczy były szkliste i czerwone. Na scenie wyglądała, jakby targały nią emocje. Kiedy skończyła śpiewać, wydawała się być emocjonalnie wyczerpana. Musiała zamknąć oczy, by się nie rozpłakać. Dopiero po jakiejś chwili wróciła do równowagi - czytamy na RadarOnline



Bee najtrudniej było opanować emocje podczas śpiewania wersu: "Wiem, że ona jest atrakcyjna, ale ja byłam pierwsza". Informację o kryzysie w związku pary potwierdzają inne źródła serwisu mówiące, że podczas trasy koncertowej mieszkają oni w oddzielnych pokojach.

