Lady Gaga podbiła serca fanów na całym świecie. Okazuje się, że Beyonce również należy do grona wielbicieli artystki. Podczas jednego z ostatnich wywiadów piosenkarka zachwalała swoją koleżankę ze sceny muzycznej.

- Kocham Lady Gagę. Nawet gdyby nie występowała i nie była piosenkarką, kocham ją aż do śmierci- wyznała Beyonce w „Pride Source”.

Zachwytów nad talentem Lady Gagi nie było końca.

- To naprawdę inspirujące widzieć kogoś, kto po prostu tworzy swoje własne przeznaczenie, wizerunek, pisze samodzielnie piosenki, jest własnym choreografem i ma wszystko pod kontrolą. Jest bardzo utalentowana i zasługuje na wszystko, co osiągnęła. Jestem szczęśliwa, że mogę z nią pracować. Kocham ją- dodała gwiazda.

Wygląda na to, że pomimo wcześniejszych doniesień piosenkarki bardzo się lubią i nie ma między nimi rywalizacji.

Reklama