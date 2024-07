Już niebawem powinniśmy poznać pierwszych uczestników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Cały czas nie milkną spekulację na temat tego, kto wystąpi w show. Na razie nie ma w tej sprawie żadnych konkretów, a w mediach pojawiają się wypowiedzi osób, które w jakiś sposób są związane z produkcją.

Beata Tyszkiewicz przez 6 lat pełniła rolę jurorki w programie. "Fakt" postanowił spytać gwiazdę, co sądzi o powrocie TzG do ramówki i jak wspomina poprzednie edycje.

- Taki program to wielka niewola. A co, mieć przez sześć lat wyjęte wszystkie weekendy, najlepsze miesiące w roku, to nie jest niewola? - wyznała aktorka "Gwiazdom".