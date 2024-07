1 z 5

Beata Kozidrak, przed premierą kolejnej płyty, która ukaże się na rynku już 16 września, wybrała się na krótkie wakacje! Na swoim Instagramie pokazała gorące zdjęcie podczas kąpieli w jacuzzi. Artystka ubrana jest tylko w kostium kąpielowy! WOW!

Beata Kozidrak na wakacjach. Z kim?

Jakiś czas temu Beata Kozidrak w rozmowie z Party nie chciała zdradzić, kogo zabiera na wakacje. Zapewniła jednak, że będzie to bardzo bliska jej osoba. Czyżby to nowy partner? Po głośnym rozwodzie z Andrzejem Pietrasem, byli małżonkowie na nowo układają sobie życie. Kozidrak w wywiadach zapewniała, że jest szczęśliwie zakochana. Na jej Instagramie, poza gorącą fotka w bikini, ukazał się również filmik, jak artystka wznosi z kimś toast. Z kim? To jej słodka tajemnica!

Zobacz także: Kostium kąpielowy: jak dobrać do sylwetki