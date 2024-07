Beata Kozidrak skomentowała niepokojące doniesienia o swoim stanie zdrowia. Kilka dni temu piosenkarka przyznała, że musi zawiesić działania promocyjne przy nowej płycie i zadbać o swoje serce. Później, z oświadczenia managementu, dowiedzieliśmy się, że gwiazda przeszła już badania i czuje się dobrze. Teraz Beata Kozidrak osobiście podziękowała swoim fanom za wsparcie i przyznała na krótkim nagraniu zamieszczonym na Instagramie, że wróciła już do koncertowania.

Z całego serca dziękuję za wszystkie maile i sms-y, za to jak bardzo się o mnie troszczycie, o moje zdrowie. Jest już dobrze. Dużo pracy było dlatego organizm troszeczkę zareagował, ale już jest wszystko w porządku. Cały czas trwa promocja płyty. Płyta z tego co wiem bardzo wam się podoba - jestem mega szczęśliwa, dziękuję. Cały czas pracujemy. Za chwilę nowy teledysk do nowego singla "Niebiesko zielone" także się dzieje. Zapraszam was oczywiście na kolejne koncerty trasy BINGO Tour - powiedziała Beata Kozidrak.