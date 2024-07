Jakiś czas temu szerokim echem w mediach odbiła się afera związana z Janem Klimentem. Sylwia Lipka publicznie oskarżyła tancerza o to, że w trakcie udziału w "Tańcu z Gwiazdami" miał ją obrazić i nazwać "grubą" po tym, jak wyszła z anoreksji. Do tej pory Kliment nie ustosunkował się do słów młodej piosenkarki. Głos za to zabrała Basia Kurdej-Szatan, która miała okazję poznać Janka w show Polsatu!

Reklama

Basia Kurdej-Szatan o Janku Klimencie: "Zabrakło wyczucia"

Tego po tancerzy nie spodziewał się chyba nikt. Sylwia Lipka na swoim TikToku zdradziła, że padła ofiarą body shamingu ze strony tancerza. Choć Jan Kliment milczy, internauci nie zostawiają na nim suchej nitki. Co o całej sprawie sądzą zaś znajomi jurora "Mam talent"? W rozmowie z Party.pl Basia Kurdej-Szatan mówi:

Ważne, żeby mieć wyczucie, zawsze we wszystkim. Może zabrakło wyczucia - tłumaczy aktorka.

Posłuchajcie naszej rozmowy z Basią!

Reklama

Zobacz także: Barbara Kurdej-Szatan o kryzysie w małżeństwie i nowym etapie w życiu!